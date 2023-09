maandag 18 september 2023 om 10:31

Demi Vollering wint ’thuiskoers’ Tour de Romandie: “Deze zege ligt me na aan het hart”

Demi Vollering won zondag voor de derde keer dit jaar een WorldTour-rittenkoers. Nadat ze eerder dit seizoen al de Vuelta a Burgos en de Tour de France Femmes op haar naam schreef, was ze nu de beste in de Ronde van Romandië. “Het is altijd speciaal om een algemeen klassement te winnen”, aldus de Nederlandse op de site van SD Worx.

Maar deze overwinning was ook nog om een andere reden bijzonder voor Vollering. “Deze zege ligt me ook na aan het hart omdat het in Zwitserland is, waar ik tegenwoordig woon”, legt de 26-jarige renster uit. “Ik ben trots om zo’n mooie race aan mijn palmares toe te voegen.”

Vollering greep zaterdag de macht in de bergrit naar Torgon. Zondag, in de derde en laatste etappe, moest ze een voorsprong van zes seconden zien te verdedigen tegenover Katarzyna Niewiadoma. “Door mijn ritzege zaterdag was het halve werk gedaan, maar ik wist dat ons nog een erg lastige laatste dag te wachten stond. We hadden het ideale scenario gecreëerd doordat we in het begin drie rensters in de kopgroep hadden. Daardoor konden we afwachtend koersen en krachten sparen voor de finale.”

“Dit was een etappe waar veel rensters goed uit de voeten kunnen. Dus moesten we veel meiden in de gaten houden. Het was zaak om alert te blijven, maar toch was het niet altijd makkelijk om te bepalen op welke aanval we wel en niet reageerden. Maar de ploeg deed dit uitstekend. Ik ben moe maar voldaan aangezien we de gele trui met succes verdedigden.”