Demi Vollering wil de strijd aangaan met Annemiek van Vleuten

Demi Vollering, die gisteren bekendmaakte dat ze tot en met 2024 bij SD Worx blijft, heeft één groot doel voor 2022: de Tour de France Femmes. Dat laat de Nederlandse weten in gesprek met CyclingNews. De 25-jarige renster hoopt op 31 juli, na acht dagen koers, op de hoogste trede van het eindpodium te staan.

Om die droom in vervulling te laten gaan, wil Vollering dit jaar haar klimcapaciteiten nog verder ontwikkelen. De Ronde van Frankrijk voor vrouwen zal waarschijnlijk immers beslist worden in het zware slotweekend, als de koers de Vogezen intrekt. “Ik heb in Spanje (de Ronde van Burgos, red.) en de Giro Rosa laten zien dat ik lange klimmen goed aankan. Als ik daar dit jaar nog een beetje meer op train, hoop ik er nog beter in te worden”, klinkt het.

Tijdrijden en gravel

Tijdrittraining heeft ze voor de Tour niet nodig, een rit tegen de klok zullen de vrouwen in Frankrijk namelijk niet afleggen. “Het is voor ons niet zo erg dat er geen tijdrit in de route zit. Ik word steeds beter in tijdrijden, maar ben nog niet het best, denk ik. Aan de andere kant vind ik het jammer dat er niet zoveel tijdritten zijn. Als je er beter in wilt worden, moet je het vaker doen.”

Wat wel eens een doorslaggevende etappe kan worden, is de vierde rit van Troyes naar Bar-sur-Aube. Op deze dag liggen er naast zes hellingen vier gravelstroken in het parcours. “Ik hou echt van gravel. Die etappe vind ik dus echt leuk, het ligt me. Ik kijk er naar uit om te zien wat we daar kunnen doen. Van andere rensters die de Tour rijden, weet ik ook dat ze er naar uitkijken.”

Annemiek van Vleuten

Vooraf lijkt een van de grote concurrentes voor Vollering in de strijd om het geel haar landgenote Annemiek van Vleuten te zijn. Hoe gaat Vollering haar ervaren collega verslaan? “Dat is nog een geheim natuurlijk”, lacht ze. “Maar we hebben een heel sterk team, dat is een voordeel. En uiteindelijk gaat het er gewoon om dat we zo hard mogelijk rijden. Ik hoop dat ik net wat sterker kan zijn dan Annemiek. Ik kijk uit naar de gevechten.”