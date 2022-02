Demi Vollering verlengt contract bij SD Worx

Demi Vollering blijft tot het einde van 2024 bij SD Worx, dat maakte de Nederlandse bekend via haar sociale media. “SD Worx is als een tweede familie voor mij en mijn ploeggenoten. Ik ben heel blij dat ik en dankbaar.”

“De laatste jaren heb ik veel mooie momenten meegemaakt met het team, ik twijfel er dan ook niet aan dat er nog veel zullen volgen. Ik heb dankzij het team mijn dromen kunnen realiseren. Binnen het team vechten we voor elkaar, zowel in de race als buiten de race. SD Worx is echt als een tweede familie geworden”, aldus Vollering op haar Instagram.

Vollering kende een succesvol 2021 als renster. Ze wist onder andere Luik-Bastenaken-Luik, La Course en het algemeen klassement van de Women’s Tour op haar naam te schrijven.

De 25-jarige Hollandse is vol lof over haar ploeg. “Verder ben ik ook heel trots om in zo een professionele omgeving te kunnen werken met schitterend ploeggenoten, een sterke staf en toegewijde sponsoren. Samen hoop ik dat we de volgende jaren onze dromen en onze doelen kunnen realiseren. We kunnen met een blik vol zelfvertrouwen naar de toekomst kijken.”

