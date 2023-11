maandag 27 november 2023 om 19:25

Demi Vollering voor de eerste keer verkozen tot Wielrenster van het Jaar

Demi Vollering is verkozen tot de Wielrenster van het Jaar. De 27-jarige renster wint voor de eerste keer de Keetie van Oosten-Hage Trofee, die de laatste twee jaar telkens gewonnen werd door Annemiek van Vleuten. Vollering kende in 2023 een zeer sterk jaar met onder meer eindwinst in de Tour de France Femmes.

Vollering was dit jaar dan weer één van de (twee) heersers op de weg. De renster van SD Worx reed een voorjaar om van te duizelen. Schrijft u mee? Eerste in Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen, de Amstel Gold Race, Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik. En dan vergeten we gemakshalve nog even haar tweede plaatsen in de Ronde van Vlaanderen en de Brabantse Pijl. Stellen dat Vollering de grote slokop was van het wielerjaar, is dan ook geen al te boude uitspraak.

Maar het werd nóg mooier voor Vollering, want in de zomer boekte ze de grootste zege uit haar carrière. Ze begon als de grote favoriete aan de Tour de France Femmes en maakte haar favorietenrol volledig waar. Met een indrukwekkende machtsontplooiing in de koninginnenrit naar de Col du Tourmalet greep ze de macht, en vervolgens gaf ze de gele leiderstrui niet meer uit handen in de slottijdrit. Met de Tourzege op zak, reed Vollering ook nog een sterk najaar, met een tweede plaats op het WK en de eindzege in de Ronde van Romandië als sportieve uitschieters.

Reactie van Demi Vollering

De andere genomineerden van de Keetie van Oosten-Hage Trofee waren Fem van Empel, Puck Pieterse, Mischa Bredewold en Van Vleuten. Vollering kreeg de prijs uit handen van niemand minder dan Keetie van Oosten-Hage. “Het is soms lastig om er bij stil te staan. Je leeft van doel naar doel. Na een zege gaat de focus meteen weer naar de volgende wedstrijd.”

“Maar soms, op dit soort momenten, denk je wel: wow, wat een seizoen hebben we gehad. Ik ben supertrots en ik hoop dat er nog vele overwinningen zullen volgen. Volgend jaar zal heel speciaal worden, met een Tour die start in Rotterdam. Ik ben namelijk in de buurt geboren. Bovendien is er een finish op Alpe d’Huez. Het is eigenlijk een Nederlandse Tour en laten we hopen op weer een Nederlandse winnares.”

Laatste tien winnaressen Keetie van Oosten-Hage Trofee

2023: Demi Vollering

2022: Annemiek van Vleuten

2021: Annemiek van Vleuten

2020: Anna van der Breggen

2019: Annemiek van Vleuten

2018: Anna van der Breggen

2017: Annemiek van Vleuten

2016: Anna van der Breggen

2015: Anna van der Breggen

2014: Marianne Vos