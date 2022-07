Demi Vollering tweede achter Annemiek van Vleuten: “Dit was alles wat erin zat”

Demi Vollering eindigde vandaag als tweede in eerste grote bergetappe van de Tour de France Femmes. Ze kon in eerste instantie als enige mee met Van Vleuten, maar moest op de voorlaatste col passen. Of ze tevreden was met haar prestatie? “Ik weet het nog niet”, zei ze na afloop tegen onder andere Sporza.

“Dit was alles wat erin zat, dus ik denk niet dat ik ontevreden mag zijn”, vervolgt Vollering, die uiteindelijk drie minuten en 26 seconden toe moest geven op Van Vleuten. “Maar ja, ik vind het jammer dat ik niet wat langer aan kon hangen.” Van Vleuten liet haar achter net voor de top van de Col du Platzerwasel, met nog ruim zestig kilometer te gaan.

“Toen ik haar naar voren zag komen, wist ik wel hoelaat het was”, zegt Vollering over het moment waarop Van Vleuten voor het eerst demarreerde, op de Petit Ballon. “Ik had alleen gehoopt dat we met een wat grotere groep wat langer bij elkaar konden blijven, dat vond ik jammer. Mijn dag heeft nog nooit zolang geduurd, halleluja”, sluit de uitgeputte Vollering af. In het algemeen klassement bezet ze na vandaag tevens de tweede plaats.