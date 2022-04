Demi Vollering over Ronde van Vlaanderen: “Zwaarder dan vorig jaar, Koppenberg zal rol spelen”

Demi Vollering heeft in een video van haar eigen ploeg SD Worx vooruitgekeken naar de Ronde van Vlaanderen van zondag. De Nederlandse rijdt met de Ronde van Vlaanderen haar eerste koers na een hoogtestage. “Het is altijd een beetje raar zo na een hoogtestage, de benen voelen altijd een beetje vreemd aan dan.”

Het parcours van de Ronde voor vrouwen dit jaar is zwaarder geworden, met onder meer de beklimming van de Koppenberg. “De extra klimmetjes en kasseistroken in het parcours maakt het natuurlijk zwaarder dan vorig jaar”, aldus Vollering. “De finale zal eerder starten door deze toevoegingen. De Koppenberg zal daar ook een rol in spelen. Als je daar slecht gepositioneerd bent, dan zit je in de problemen. Volgens mij kan je de koers daar niet winnen, maar echt wel verliezen.”

Aanstaande zondag wordt er weinig wind voorspeld in Vlaanderen, wat de Nederlandse renster zeker jammer vindt. “We moeten er geduldig mee zijn. Het is goed voor ons om een zware koers met een zware finale te hebben, maar ik denk dat er nu ook meer ploegen een zware koers zullen willen. Dat is een goede zaak. Ik ben er klaar voor en kijk er echt naar uit!”

VIDEO – Demi Vollering for the Tour of Flanders: "The new course of the Tour of Flanders with the Koppenberg makes the race even more challenging. Especially for our Team SD Worx, we need a hard race, that's a good thing."

