Demi Vollering opnieuw tweede: “Vos is iets meer een pure sprinter”

Demi Vollering timmert de laatste maanden flink aan de weg. Ook vandaag was ze weer op de afspraak tijdens de Amstel Gold Race. De renster van SD Worx moest, net als afgelopen woensdag in de Brabantse Pijl, genoegen nemen met de tweede plaats.

Vollering bleek in de finale niet opgewassen tegen de sprintsnelheid van Marianne Vos, al kwam ze nog flink opzetten in de laatste meters. “Het was spannend, ik zag Marianne schrikken. Toen dacht ik wel even: heb ik hem nu wel of niet?” Vos bleek aan de streep echter nog genoeg voorsprong te hebben op haar jongere landgenote.

Vollering over haar sprint: “Ik zat een klein beetje opgesloten, maar Marianne is ook iets meer een pure sprinter. Ze heeft wat meer snelheid. Ik kwam nog wel dichtbij, maar het is gewoon heel erg knap gedaan door Marianne.” De nummer twee in de uitslag is ook nog lovend over haar ploeggenoten. “De ploeg was heel erg sterk en ik ben dan ook erg dankbaar.”

De 24-jarige Vollering moet dus nog even wachten op haar eerste grote zege in het tenue van SD Worx. Woensdag krijgt ze weer een kans in de Waalse Pijl en zondag is het tijd voor Luik-Bastenaken-Luik. “Ik hoop woensdag op het laatste zetje en anders komende zondag. Dat zou mooi zijn, maar anders zal die grote zege vast wel een keer komen.”