maandag 26 februari 2024

Demi Vollering laat niets los over toekomst: “Lotte zit hier op haar plek”

Video SD Worx-Protime won vorig jaar bijna elke grote voorjaarsklassieker, dus zijn de verwachtingen ook nu hooggespannen. Kopvrouwen Lotte Kopecky en Demi Vollering zagen Visma | Lease a Bike-renster Marianne Vos alvast de Omloop Het Nieuwsblad op haar naam schrijven, maar van paniek is er geen sprake. Ook over haar toekomst maakt Vollering zich nog geen zorgen.

“Je kan niet alles winnen”, redeneert de Tourwinnares voor onze camera. “Normaal gesproken verlies je vaker in het wielrennen dan dat je wint. Vorig jaar was een seizoen waarin het andersom was voor ons. Het is heel erg balen, maar uiteindelijk leer je meer als je verliest. Ik denk dat we vandaag veel geleerd hebben. Hopelijk komen we daar sterker van terug. Vorig jaar was de Omloop Het Nieuwsblad mijn minst goede uitslag van het voorjaar, dus dat belooft (lacht).”

Het plan was initieel om de kaart van zowel Kopecky als Vollering zelf te trekken in de finale van de Omloop. “Door de move van Elisa (Longo Borghini, red.) hebben we dat onderweg moeten bijschaven. Nu heb ik het gat zo klein mogelijk proberen te houden, zodat Lotte zo fris mogelijk de Muur op kon. Dat ging geloof ik best goed. Alleen was het shit dat Lotte alleen in de groep kwam te zitten. Het waren te veel renners om te controleren. Dan is het zwaar voor haar”, maakte Vollering na afloop een eerlijke analyse.

Toekomst bij andere ploeg?

Dat overtal uitspelen is altijd een belangrijke factor in het succes van SD Worx-Protime, zoals de ploeg dit seizoen heet. Maar het is maar de vraag of Vollering daar nog lang van mee zal profiteren. Begin dit jaar lanceerde analiste Marijn de Vries het gerucht dat Vollering een jaarsalaris van één miljoen euro aangeboden kreeg door UAE Team ADQ. Erwin Janssen, CEO van SD Worx-Protime, wakkerde die geruchten afgelopen week nog wat meer aan. “Als u me dan vraagt hoe groot de kans is dat Demi volgend seizoen nog bij ons fietst, dan antwoord ik dat het moeilijk zal worden”, liet hij optekenen in de Vlaamse media.

En dus stelden we de vraag na afloop ook aan Vollering. “Mijn toekomst? Daar weet ik nog niet veel over. Ik focus me vooral op dit seizoen”, schuift ze de beslissing nog even voor zich uit. “Er zijn nog zo veel mooie wedstrijden, er is nog een heel seizoen te gaan.”

Anderzijds: die andere kopvrouw, wereldkampioene Lotte Kopecky, mocht al bijtekenen bij de ploeg tot en met 2028. Vollering ziet haar contract aan het einde van het seizoen aflopen. Wat zegt het dat Kopecky wél al een nieuwe overeenkomst heeft? “Ik ben superblij voor Lotte. Het is een mooi contract wat ze getekend heeft. Lotte zit op haar plek, dus dat is heel mooi.”