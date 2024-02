zaterdag 3 februari 2024 om 11:39

‘Demi Vollering kreeg salaris van 1 miljoen euro geboden door vrouwenploeg UAE’

Demi Vollering kan rekenen op interesse van UAE Team ADQ, de vrouwenploeg van UAE Emirates. Die formatie zou bereid zijn om Vollering met een jaarsalaris van 1 miljoen euro weg te lokken bij SD Worx-Protime. Dat meldt oud-wielrenster Marijn de Vries, ook bekend als analiste bij Sporza, in een column in de krant NRC.

“Ik hoorde het verhaal de afgelopen maanden van verschillende kanten”, schrijft De Vries. “Mijn oren klapperden. Een miljoen! De recentste bedragen die rondgingen voor wielrensters aan de absolute wereldtop, gingen over ongeveer de helft daarvan. Wat me misschien nog wel het meest verbaast, was dat niemand echt verbaasd leek. En eerlijk, mij verbaast het ook niet.”

Volgens De Vries wilde de manager van Vollering het nieuws over het bod van UAE Team ADQ niet bevestigen, maar ook niet ontkennen. “Ik kan gewoon niks zeggen over de salarissen van rensters, maar geloof niet alles wat er geroepen wordt”, reageerde hij. Vollering heeft nog een contract tot eind 2024 bij haar ploeg SD Worx-Protime.

De 27-jarige Demi Vollering is de koningin van het vrouwenwielrennen. Sinds 2020 bestormt ze – in dienst van topploeg SD Worx – de top. Afgelopen jaar won ze onder meer de Tour de France Femmes, Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en het NK op de weg. Daarnaast pakte ze zilver op het WK wielrennen.

Sinds 2022 heeft het rijke team van UAE Emirates met UAE Team ADQ ook een eigen vrouwenploeg. De ploeg nam destijds de licentie over van het toenmalige Alé BTC Ljubljana.