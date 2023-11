maandag 27 november 2023 om 19:32

Demi Vollering ontvangt Koninklijke onderscheiding op Wielergala

Demi Vollering is tijdens het Wielergala in Utrecht benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De winnares van de Tour de France Femmes kreeg de onderscheiding uit handen van demissionair minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport).

Demi Vollering won dit jaar niet alleen de Tour de France Femmes. De renster van SD Worx kende – met zeges in Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik – ook een buitengewoon succesvol voorjaar. Ook werd Vollering tweede op het WK en won ze nog enkele andere wedstrijden.

Samen met Annemiek van Vleuten, Mischa Bredewold, Fem van Empel, Puck Pieterse was Vollering ook een van de kandidaten voor de titel Wielrenster van het Jaar (Keetie van Oosten-Hage Trofee). Vollering werd uiteindelijk ook verkozen tot de beste Nederlandse wielrenster van 2023.