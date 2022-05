Demi Vollering klopt Pauliena Rooijakkers in openingsrit Itzulia Women

De openingsetappe van de Ronde van het Baskenland voor vrouwen is gewonnen door Demi Vollering. De kopvrouw van SD Worx rekende in een lastige rit naar Labastida af met landgenote Pauliena Rooijakkers (Canyon-SRAM) en Kristen Faulkner (BikeExchange-Jayco).

De vroege vlucht werd ingerekend op de twee beklimmingen die halverwege de etappe lagen, de Mirador de Rivas en de Herrera. In de afdaling van die laatste klim wisten Demi Vollering, Ashleigh Moolman-Pasio (SD Worx), Lucinda Brand (Trek-Segafredo) en Elise Chabbey (Canyon-SRAM) weg te rijden uit een favorietengroep.

Zij pakten een halve minuut voorsprong op het uitgedunde peloton, maar werden twintig kilometer voor de finish weer ingerekend. In de finale wist Kristen Faulkner weg te rijden. Alleen Vollering en Pauliena Rooijakkers waren daarna in staat om de sprong te maken naar de Amerikaanse van BikeExchange-Jayco.

Met een geruststellende voorsprong begonnen de drie aan de laatste klim in finishplaats Labastida, met in de slotkilometer nog een strook tot 20%. Daarop wist Vollering het verschil te maken. In de sprint bleef ze Rooijakkers voor en mag daardoor de eerste leiderstrui aantrekken in deze Women’s World Tour-koers. Faulkner kwam even daarna als derde over de streep.