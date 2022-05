Demi Vollering houdt geen blessures over aan val in Durango-Durango

De gevolgen van de val van Demi Vollering in de Durango-Durango Emakumeen Saria vallen mee. Dat meldt haar ploeg, SD Worx, op zijn sociale media. Vollering ging gisteren vroeg in de wedstrijd tegen het asfalt en werd volgens het Baskische Naiz afgevoerd naar het ziekenhuis.

Nadat Vollering naar het ziekenhuis werd gebracht, kwam er geen nieuws over haar situatie. Tot nu dus. SD Worx schrijft dat Ashleigh Moolman, die eveneens ten val kwam, ook geen blessures heeft opgelopen. “Na de valpartijen van gisteren zijn Demi Vollering en Ashleigh Moolman oké. Ze hebben geen blessures overgehouden van de valpartij.”

Moolman wist de wedstrijd van gisteren overigens ook nog als vierde te beëindigen. De winst ging naar Pauliena Rooijakkers, die solo over de streep kwam in de Baskische eendagskoers. De Nederlandse volgde op de erelijst Anna van der Breggen op.

After yesterday's crashes, @demivollering and @ashleighcycling are okay, they don't sustain any injuries from the crash.#wesparksuccess

Photos: @gettysport pic.twitter.com/TKe4mCwxtO

— Team SD Worx (@teamsdworx) May 18, 2022