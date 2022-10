Démare zegeviert weer in Parijs-Tours: “Als ik eentje wilde winnen, was het deze”

Arnaud Démare won zaterdag Parijs-Tours. Dat was niet voor het eerst, want vorig jaar was de Fransman ook al de beste. “Maar dit was een ander soort zege”, zei Démare in het flashinterview na afloop.

In 2021 klopte Démare drie medevluchters, nu was hij de snelste in een sprint van zo’n veertig man. “Ik had niet zo’n finale verwacht, met bijna veertig renners bij elkaar. Ik weet niet hoe dat kon gebeuren. Toch deed het erg veel pijn, maar elke keer konden groepen van achteruit terugkeren. Ik denk dat het kwam omdat er meerdere grote ploegen waren, waardoor de samenwerking soms niet goed was.”

“Wij wisten ook niet echt wat we moesten doen. We wilden Olivier (Olivier Le Gac, die in de kopgroep zat, red.) niet terugpakken, we vertrouwden hem. Daarom viel het steeds wat stil na de gravelsectoren. Maar ik denk dat het hier niet vaak meer voor zal komen dat zoveel renners sprinten om de zege”, aldus Démare.

Démare roemde daarnaast zijn team. “Als ploeg reden we fantastisch. Met nog twee kilometer te gaan, hadden we Olivier Le Gac nog steeds voorin. We waren met z’n allen goed over de gravelstroken gekomen, behalve Kévin Geniets, die lek reed. Voor mij eindigde het fantastisch, ik ben heel blij! Ik pakte zes tweede plaatsen in de voorbije twee maanden. Maar als ik eentje wilde winnen, dan was het deze. We wisten dat het deelnemersveld sterk was, maar ik kon toch winnen. Ik heb een geweldig einde van mijn seizoen.”