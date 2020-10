Démare vol ongeloof na ritzege: “Ik wist echt niet dat ik gewonnen had” dinsdag 6 oktober 2020 om 16:37

Vol twijfel stond Arnaud Démare na afloop van de vierde etappe af te wachten. Had hij nou gewonnen of niet? De fotofinish moest er aan te pas komen en daaruit bleek dat hij met enkele millimeters verschil Peter Sagan geklopt had. “Het is ongelooflijk. Ik wist echt niet dat ik gewonnen had”, reageert de Franse kampioen.

“Ik heb hetzelfde gevoel als in Parijs-Nice toen ik daar tweede werd”, vertelt Démare. “Nu ben ik het blijkbaar die win. Ik heb het geluk aan mijn kant. Het is fantastisch. Ik train achter de scooter met mijn vader dikwijls op die laatste jump, en dat heeft vandaag het verschil gemaakt.”

Aanval Scotson niet gepland

Démare wist de klim halverwege de rit te overleven en zijn ploeg Groupama-FDJ zorgde er daarna voor dat hij in goede positie aan de sprint kon beginnen. Ploeggenoot Miles Scotson probeerde de andere treintjes nog te ontregelen met een aanval in de slotkilometer.

“Dat was zeker niet gepland”, erkent Démare. “We hadden hem niet gevraagd dat te doen, maar uiteindelijk was het een prima actie, want het was aan de andere teams om te werken om hem terug te pakken.”

‘Dit laat zien dat ik in orde ben’

Voor Démare is het zijn tweede ritzege in de Giro d’Italia. Vorig jaar won hij de tiende rit van de ronde. “Dat is super. Snel winnen is altijd goed. Er komen nog kansen aan en mijn benen zijn goed”, zegt hij verheugd. “Ik overleefde de klim goed na het werk van BORA-hansgrohe, terwijl een aantal andere sprinters toch in moeilijkheden werden gemeld. Dat betekent dat ik in orde ben.”