Arnaud Démare na millimetersprint met Ewan: “Dacht al dat mijn jump beter was”

Arnaud Démare en Caleb Ewan kwamen nagenoeg gelijk over de finish in Scalea tijdens de zesde rit van de Giro d’Italia 2022. Na bestudering van de fotofinish bleek dat de Fransman met een minuscuul verschil als eerste de streep was gepasseerd. “Ik dacht eerlijk gezegd meteen dat ik al gewonnen had”, vertelt hij in het flashinterview.

“Toch was ik niet helemaal zeker, want het was zeer nipt”, gaat de paarsetruidrager van Groupama-FDJ verder. “Ik zat met de ploeg steeds op ieder belangrijk punt uitstekend geplaatst, op iedere rotonde in de laatste vijftien kilometer. Perfect! Mark Cavendish vertrok in de eindsprint uiteindelijk heel sterk, maar ik wist dat ik nog iets over had. Uiteindelijk bleek ik de sterkste van de drie.”

Daarvoor moest de Franse sprinter wel eventjes uit zijn comfortzone. “Het was een heel korte sprint en dat ben ik niet gewoon. Normaal moet ik het hebben van langere spurts, maar nu moest ik in de laatste honderd meter nog voorbij Caleb Ewan. Dat is dan gelukt. Veel mensen onderschatten mij, maar ik boek vandaag toch al mijn 86ste profzege. En nu ben ik zelfs de Fransman met de meeste overwinningen ooit in de Giro, fantastisch! Ik heb er nu zeven, eentje meer dan grootheden Bernard Hinault en Jacques Anquetil. Dat telt, echt prachtig!”

Ramon Sinkeldam: “Heel veel druk vanuit de ploeg”

De lead out van Démare werd opnieuw verzorgd door Ramon Sinkeldam. De Nederlander was opnieuw in extase. “Ik weet niet of je hebt gezien hoe blij ik gisteren was; dat was echt een grote opluchting. Maar dit is ook super!”, jubelt Sinkeldam. “Het is ook echt teamwork, zoals je kan zien. In de finale ging het echt top, een aantal ploeggenoten konden hem helemaal doortrekken tot aan de laatste kilometer.”

“Daardoor hadden we nog drie frisse mannen over in de slotkilometer”, legt hij uit. “Daarin ging het echt heel hard. Ik weet niet zo goed wat ik zeggen, maar echt top dit. Dat Arnaud hier kan winnen, is misschien net dat tikkie meer vertrouwen dat hij woensdag opdeed. Toen viel er een enorme last van hem af. Er was een enorme druk vanuit de ploeg, terecht ook. We hadden nog niets gewonnen. Maar dat heeft hem bevrijd en daardoor kon hij vandaag nog net iets harder gaan, denk ik.”