Démare na derde ritzege: “Ik voelde Sagan in mijn wiel, maar ik kon hem afhouden” vrijdag 9 oktober 2020 om 16:34

Arnaud Démare staat na een week in de Giro d’Italia al op drie etappezeges. Vrijdag was het raak in Brindisi, na een razendsnelle etappe die gekenmerkt werd door waaiers. “Ik moet vooral mijn ploegmaats bedanken. Zij maakten het verschil vandaag”, vertelt Démare na afloop. “Zij hebben enorm werk geleverd.”

Démare en zijn ploeggenoten van Groupama-FDJ waren goed vertegenwoordigd in de voorste waaier die kort na de start getrokken werd. De drager van de paarse puntentrui was de hele etappe attent. “Door de tegenwind reden we in een groot blok tot drie, vier kilometer van de finish”, legt hij uit. “Daarna zat ik heel goed geplaatst.”

‘Ondanks tegenwind ging de sprint perfect’

De finale in de straten van Brindisi was bochtig. Démare wachtte tot Davide Ballerini de sprint aantrok. “Ik heb een beetje gewacht vooraleer ik eruit kwam. Het was met de tegenwind niet evident, maar het liep perfect”, zegt de Franse kampioen.

Toch was er wat reuring. Démare week in de sprint behoorlijk van zijn lijn. Nummer twee Peter Sagan zat in het wiel en moest mee uitwijken. Uiteindelijk kwam de Slowaak er niet meer overheen. Toch besloot de jury om de manoeuvre onbestraft te laten.

Zelf ging Démare daar niet op in tijdens het flashinterview. Wel legt hij uit hoe de sprint in zijn ogen ging. “Ik heb iedereen kunnen afhouden. Ik voelde Sagan in mijn wiel en wist dat hij klaar zat, maar ik heb het kunnen houden.”

Laatste kilometer: