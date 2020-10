Démare met vierde ritzege in de voetsporen van Hinault: “Dat is geweldig”

Arnaud Démare trad woensdag in de voetsporen van Bernard Hinault. De sprinter van Groupama-FDJ is de eerste Fransman die vier overwinningen in de Giro d’Italia boekte sinds Hinault in 1982. “Dat is geweldig, hé.”

Démare kwam bijna twee weken geleden naar Sicilië toe met het idee om zoveel mogelijk ritzeges te boeken, maar aan vier overwinningen had de Fransman nooit gedacht. “Daarvoor wil ik mijn ploegmaats nogmaals bedanken. Ze gaan elke keer weer tot het uiterste om mij in ideale positie te laten sprinten. Dat harde werk betaalt zich vandaag opnieuw uit.”

“Vandaag was het ook niet makkelijk om de vlucht te controleren. Armée hield het echt lang vol. Toen hij was teruggepakt, was het een kwestie van goed voorin blijven. In de laatste rechte lijn heeft Jacopo (Guarnieri, red.) een uitzonderlijk sterk nummer gedaan. Door hem kon ik wachten, wachten en wachten”, laat hij weten in het flashinterview.

In de laatste 150 meter kon Démare uiteindelijk zijn spurt inzetten. “Ik had nog wel schrik dat ze er overheen zouden komen, maar ik heb het kunnen houden.”