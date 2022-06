Démare maakt favorietenstatus waar in openingsrit La Route d’Occitanie

Arnaud Démare heeft de openingsetappe van La Route d’Occitanie op zijn naam geschreven. De Fransman bleek in een chaotische sprint de snelste van het pak, voor zijn landgenoot Pierre Barbier en de Italiaan Elia Viviani. Démare is uiteraard ook de eerste leider in de Franse ronde.

De vierdaagse Route d’Occitanie, de opvolger van de vroegere Route du Sud, begon vandaag eenvoudig. We gingen namelijk van start met een rit voor rappe mannen als Arnaud Démare, Elia Viviani en Niccolò Bonifazio. Onderweg lagen er met de Cote de Luby-Betmont (2,1 km aan 5,8%), Cote de Saint-Elix-Theux (1,2 km aan 7,1%) en de de Cote de Pujaudran (2 km aan 6,2%) nog wel enkele heuveltjes, maar de sprinters moesten in staat om dit te overleven. Eenmaal op de top van de laatste helling was het bovendien nog 25 kilometer tot de tweede en laatste finishpassage in L’Isle Jourdain.

Nederlander Wesley Mol in vlucht van de dag

Maar eerst moesten de sprintersploegen nog een vroege vlucht in toom zien te houden. Óscar Cabedo (Burgos-BH), Léo Danès (Team U Nantes Atlantique), Jean Goubert (Nice Métropole Côte d’Azur) en Nederlander Wesley Mol (Bike Aid) sloegen al snel de handen ineen en wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van ruim twee minuten. Naarmate de finale naderde, werd dat verschil echter teruggebracht. Op ruim honderd kilometer van de streep bedroeg de voorsprong nog maar één minuut, wat uiteraard niet voldoende was voor de vier vluchters om een sprint te ontlopen.

In het peloton trok men af en toe aan de handrem, waardoor de voorsprong weer wat opliep tot ruim twee minuten. Het was immers nog goed honderd kilometer tot de streep en de sprintersteams zagen niks in een te vroege hergroepering. Die kwam er pas in het laatste koersuur, met nog goed dertig kilometer te gaan. Het was vervolgens wachten op de eindsprint, al probeerden Geoffrey Soupe en Cyril Gautier het nog met een versnelling in de laatste twintig kilometer. Deze duo-aanval had echter weinig om het lijf: een pelotonsprint leek onvermijdelijk.

Nummer vier voor Démare

In de slotfase steeg de nervositeit onder de sprintersteams en ging het in een razende vaart richting de laatste kilometers. Groupama-FDJ trok het peloton op een lint, maar in de zeer hectische finale bleek het geen sinecure om kopman Démare van voren te houden. Toch begon de rappe Fransman in een goede positie aan zijn sprint, mede door het knappe werk van zijn lead out-man Ramon Sinkeldam. Démare ging de sprint van ver aan, maar bleek over genoeg power te beschikken om de opkomende Pierre Barbier van zich af te houden. Elia Viviani strandde op de derde plaats.

Voor de 30-jarige Démare is het zijn vierde zege van het seizoen. De Fransman was vorige maand nog zeer succesvol in de Giro d’Italia, met maar liefst drie etappezeges. La Route d’Occitanie is voor Démare zijn eerste wedstrijd sinds de Ronde van Italië