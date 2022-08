Démare begon sprint in het wiel van Jakobsen: “Maar hij was heel sterk”

Arnaud Démare werd vandaag tweede in de wegrit van het Europees kampioenschap wielrennen in München. “Net als in Plouay, in 2020”, zegt Démare op de site van zijn ploeg Groupama-FDJ. Twee jaar terug legde de Fransman het af tegen Giacomo Nizzolo, nu was Fabio Jakobsen te snel.

Démare was vandaag het speerpunt van de nationale selectie van Frankrijk. “Het Franse team heeft het geweldig gedaan”, zegt de sprinter over zijn gelegenheidsploeggenoten, die zich in de finale nadrukkelijk van voren toonden. “Iedereen deed zijn best. Gezien het nerveuze parcours, wilde ik gevaren vermijden en steeds bij de eerste tien renners zitten. Het was geen zware dag, maar het was heel zenuwachtig, omdat er steeds bochten waren.”

De kopgroep, die bestond uit twee renners, werd zo’n dertig kilometer voor de streep al gegrepen. “We moesten geduldig zijn en bij elkaar blijven. Dat lukte. Het doel was daarna om het op een lint te trekken, en dat deden we in de laatste ronde. De laatste, rechte lijn was erg lang. Ik koos het juiste wiel, dat van Fabio Jakobsen. Maar hij was heel sterk. Ik zat in zijn wiel, maar hij had nog een mannetje voor zich.”