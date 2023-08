Delio Fernandez slaat dubbelslag op zware slotklim in Volta a Portugal

Delio Fernandez heeft de loodzware vijfde etappe van de Volta a Portugal gewonnen. De Spaanse renner versloeg op de Torre, de slotklim, Colin Stüssi en Txomin Juaristi. Fernandez is de leider in het algemeen klassement.

Rit nummer vijf in de Volta a Portugal was een bijzonder zware. Het peloton vertrok in Mação, waarna er over golvend terrein richting de laatste beklimming van de dag gereden werd. De Torre, die in Covilhã, ligt is een klim van maar liefst 20 kilometer. Het gemiddeld stijgingspercentage bedroeg 6,5%.

De strijd barstte dan ook helemaal uit op de Torre. Een aantal kilometer voor de top reden Delio Fernandez, Colin Stüssi en Txomin Juaristi defintief weg van de rest. De drie bereikten echter niet samen de finish, want Fernandez demarreerde op twee kilometer van de streep. De renner van AP Hotels&Resorts/Tavira/SC Farense hield aan de streep nog zes seconden over op de naderende Stüssi. Juaristi moest vrede nemen met plek drie.

Door zijn zege is Fernandez ook de nieuwe leider in de Volta a Portugal. Hij neemt de leiderstrui over van thuisrijder Joao Matias, die er maandag niet aan te pas kwam.