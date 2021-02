Dekker weer tweede in UAE Tour: “Voor mijn gevoel zat er meer in”

Net als op de openingsdag die uitmondde in een waaierspektakel, was David Dekker in de vierde etappe van de UAE Tour opnieuw dicht bij de overwinning. In de eindsprint kwam hij na winnaar Sam Bennett als tweede over de streep.

In eerste instantie was het plan bij Jumbo-Visma om Chris Harper, de nummer vier in de stand, te helpen, liet Dekker na afloop van de etappe weten. “Het begin was nerveus, omdat de wind hier altijd voor gevaar kon zorgen. Toen dit uiteindelijk bleek mee te vallen, was de rest van de rit relaxed.”

“Tot de laatste tien kilometer. Het wegvallen van Jos van Emden (die vanwege fysieke problemen niet meer op de fiets stapte, red.) was natuurlijk een aderlating, maar gelukkig was Christoph Pfingsten top vandaag. Na de finish was ik behoorlijk gefrustreerd, omdat er voor mijn gevoel meer in zat”, aldus de 23-jarige neoprof.

‘Ongelooflijk knap’

Ploegleider Addy Engels was zeer te spreken over de prestatie van Dekker. Via de ploeg liet hij weten: “Het was een lange en kalme rit met uiteindelijk een snelle finale. Ongelooflijk knap wat David hier heeft laten zien, zeker na het uitvallen van Jos. In de finale kon hij rekenen op de hulp van Christoph. Om op deze manier je weg te vinden en als tweede te finishen, is heel sterk.”