Dekker vierde in UAE Tour: “Mijn benen waren niet goed genoeg”

Na tweede plaatsen in de openingsetappe en de vierde rit is David Dekker op de voorlaatste dag van de UAE Tour als vierde over de streep gekomen. Daarmee nam de 23-jarige renner de leiding in het puntenklassement weer over van Tadej Pogačar.

Dekker zat in de eindsprint goed geplaatst in het wiel van etappewinnaar Sam Bennett, maar kon de versnelling van de Ier niet beantwoorden. “Dit zorgt voor gemengde gevoelens”, liet de 23-jarige neoprof naderhand weten via zijn ploeg Jumbo-Visma. “Ik zat goed gepositioneerd voor de sprint, maar mijn benen waren gewoon niet goed genoeg meer om beter te kunnen doen. We zaten in de laatste kilometers ook wat ver, waardoor het krachten gekost heeft om in de juiste positie te geraken.”

Wel was hij blij dat hij de leiding in het puntenklassement kon heroveren. “Dat is een mooie bonus. Ik ga er alles aan doen morgen om in mijn eerste wedstrijd als prof voor Jumbo-Visma de groene trui mee naar Nederland te nemen. Dat is zeker een doel.”