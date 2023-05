Dekker hoopt te overleven in Giro-finale: “Op papier zijn mijn kansen nu minder groot”

David Dekker heeft de smaak te pakken in de Giro d’Italia, na zijn tweede plek in de eerste sprintersrit. De snelle Nederlander krijgt vandaag wellicht ook een kans om voor de zege te sprinten, al is de finale nu wel een stuk pittiger.

Dekker stond voor de start Sporza nog te woord, en keek vooruit naar de derde etappe. Tussen Vasto en Melfi moeten er 216 kilometers overbrugd worden. Het venijn van de rit zit in de laatste veertig kilometer, met een beklimming van de derde categorie en een van de vierde categorie.

De 25-jarige coureur was vanochtend zeer opgewekt. “Die tweede plek geeft natuurlijk extra motivatie. Het is fijn om te bevestigen. Ik weet niet of de vorm nu optimaal is, maar de vorm is wel erg goed. Ik ben blijkbaar goed genoeg om hier mee te doen voor de zege.”

Groot gevecht

Dekker hoopt de finale van vandaag te overleven, maar is ook realistisch. “Op papier zijn mijn kansen nu minder groot dan gisteren. Het zal voor mij überhaupt al een groot gevecht worden om aan de laatste kilometer te komen. Ik vind de aankomst wel heel mooi, maar in de finale zullen zeker een paar teams alles op alles zetten om de sprinters te lossen of moe te maken.”