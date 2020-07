Degenkolb staat met ‘vreemd gevoel’ aan de start van GP Vermarc Sport zondag 5 juli 2020 om 13:35

John Degenkolb is een van de publiekstrekkers in de GP Vermarc Sport, de eerste officiële Belgische profkoers sinds de coronabreak. De Duitser staat echter wel met een vreemd gevoel aan de start, zo laat hij weten aan WielerFlits.

De renner van Lotto Soudal doelt onder meer op het overlijden van Niels De Vriendt. De 20-jarige Belg bezweek zaterdag tijdens een oefenwedstrijd in Wortegem-Petegem. “Het is een groot verlies. Het is niet fijn om in deze omstandigheden te starten.”

“Ik sta hier met een vreemd gevoel, aangezien we hier nog nooit zijn geweest. We hebben ook nog nooit eerder in deze situatie gezeten. Het is echter wel goed dat er weer een mogelijkheid is om te koersen, al had ik wel gehoopt op betere weersomstandigheden.”

Degenkolb is op papier een van de favorieten voor de zege, maar de Duitser heeft zelf niet al te hoge verwachtingen. “Ik heb de laatste twee weken veel getraind en ben absoluut niet fris. Dit is gewoon een trainingswedstrijd. Het doel is vooral om wat koershardheid op te doen.”