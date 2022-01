Deense renners aangereden tijdens training in Silkeborg

Voor enkele Deense renners werd oudjaarsdag een dag om snel te vergeten. Tijdens een training werden ze namelijk aangereden door een automobilist. Riwal-renner Alexander Salby brak daarbij zijn sleutelbeen.

Anthon Charmig, komend seizoen profrenner bij Uno-X, Riwal-renners Alexander Salby en Søren Vosgerau en amateurrenner Morten Gadgaard waren op 31 december in de regen aan het trainen, toen zij in Silkeborg werden aangereden door een automobilist. De bestuurder van de auto kwam plotseling naar rechts en over het fietspad om een benzinestation binnen te rijden, aldus Feltet.dk. “De auto raakte het voorwiel van Gadgaard, en die raakte vervolgens Søren”, blikte Salby terug in gesprek met de website. “Ze gingen allebei over de voorkant van de auto een parkeerplaats op, waar ze een paar meter over de grond gleden, tot ze tegen een muur botsten.”

Gadgaard en Vosgerau hielden schaafwonden op bij het ongeval, terwijl Salby door een botsing met de auto een gebroken sleutelbeen opliep. Charmig kon het ongeval ontwijken en kwam met de schrik vrij. Salby denkt niet dat het viertal renners iets anders had kunnen doen. “Het enige was dat we in felle kleuren hadden kunnen rijden. Maar drie van ons droegen achterlichten. Zou hij ons hebben gezien als we felle kleuren hadden gedragen? We hadden geen tijd om iets te doen. Het gebeurde zo snel. Ik heb niet het gevoel dat we te snel gingen. We reden niet hard door de stad.”

Wonder

Na het ongeval schoten diverse mensen die bij het benzinestation waren te hulp. Ook kwamen een ambulance en een politiewagen ter plaatse. Volgens Salby was de bestuurder van de auto ‘geschokt’. “Hij vroeg hoe het met ons ging. Hij zei dat hij ons helemaal niet had gezien. Hij herhaalde dat vele malen. Søren en Gadgaard zaten op dat moment met hun rug tegen de muur, vooral Gadgaard had veel pijn.” Volgens Salby hebben hij en zijn collega-renners geluk gehad. “Het is een wonder vergeleken met hoe hard de anderen geraakt werden door de auto en de salto die ze maakten. Gezien de situatie, zijn we er licht vanaf gekomen.”

Naar verluidt riskeert de bestuurder van de auto een rijverbod.