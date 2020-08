Tourstart in Kopenhagen uitgesteld naar 2022 maandag 3 augustus 2020 om 13:24

De start van de Tour de France in Denemarken is uitgesteld met een jaar, van 2021 naar 2022. Dat bevestigen de Deense organisatie en burgemeester Frank Jensen van Kopenhagen vandaag. Dit wordt de eerste keer dat de Ronde van Frankrijk in Denemarken begint.

Oorspronkelijk zou de Tour de France volgend jaar op 2 juli beginnen in Kopenhagen en in totaal drie dagen in Denemarken verblijven. Maar toen de Olympische Spelen in Tokio werden uitgesteld naar 2021 en de olympische wegwedstrijd zou overlappen met de Tour, wilden de ASO en UCI de Gran Départ vervroegen met een week naar 25 juni. Kopenhagen kon niet tegemoetkomen aan de wens, omdat de stad in diezelfde periode het EK voetbal verwelkomt.

Dagenlange onderhandelingen met de Tourorganisatie volgden en nu is overeenstemming bereikt over een Deense Tourstart in 2022. De Ronde van Frankrijk begint op 1 juli 2022 in Kopenhagen. “Ik ben blij dat het ons gelukt is om een Deense Tourstart in 2022 zeker te stellen. Velen van ons keken ernaar uit om volgend jaar de Tour de France in Denemarken te zien, en nu moeten we helaas wat langer wachten”, aldus burgemeester Jensen.

“Maar aan de andere kant kunnen de Denen zich nu verheugen op een nog groter geel volksfeest in 2022, wanneer de Tour niet wordt verdrukt door het EK voetbal en de Olympische Spelen en we hopelijk het coronavirus in bedwang hebben”, zegt Jensen. “Ik wil alle partijen bedanken en niet in het minst handelsminister Simon Kollerup, de ASO en Christian Prudhomme voor hun hulp bij het vinden van een goede oplossing.”

De Deense organisatie verwacht geen veranderingen voor de drie etappes en heeft de volledige steun voor het uitstel van de vijf betrokken etappeplaatsen.