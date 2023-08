dinsdag 22 augustus 2023 om 18:55

Deense mannen denderen naar winst in ploegentijdrit Tour de l’Avenir

De ploegentijdrit in de Tour de l’Avenir is uitgedraaid op een Deens feestje. Denemarken wist op overtuigende wijze de snelste tijd te klokken na ruim twintig kilometer, voor Frankrijk en België. De Nederlandse mannen realiseerden de vierde tijd.

In de eerste etappes waren de verschillen tussen de renners nog zeer klein, maar op dag drie van de Tour de l’Avenir zou het klassement een eerste keer op de schop gaan. Op dinsdag stond er namelijk een ploegentijdrit op het programma. Met name de beginfase van de tijdrit was pittig: de eerste zeven kilometer liepen namelijk vervelend omhoog. Daarna ging de route over veelal dalende wegen, met bijzonder weinig bochten of andere verraderlijke punten. Kortom, een tijdrit voor de échte specialisten.

Nederland versus België in de beginfase

De eerste richttijd werd neergezet door de Nederlandse mannen. Met Loe van Belle, klassementskopman Tijmen Graat, Tibor del Grosso, Pepijn Reinderink, Roel van Sintmaartensdijk en Jesse Kramer aan boord, volgde er aan de finish een eindtijd van 28:45. Dit bleek alleen niet genoeg voor de overwinning, aangezien de Belgische mannen al vrij snel onder de tijd wisten te duiken. Aan de streep bleek het verschil slechts één seconde, maar de tijd van 28:44 bleek genoeg voor de (voorlopige) leiding.

Voor België verliep de ploegentijdrit overigens verre van vlekkeloos, aangezien het – na de opgaves van Gil Gelders en Jonathan Vervenne – met slechts vier renners van start kon gaan. Tot overmaat van ramp kwam Alec Segaert in de laatste bocht ten val. Toch bleek de tijd van België goed voor een derde plaats in de einduitslag, al bewezen de Denen dat het nog harder kon.

Simon Dalby, Gustav Wang, Adam Holm Jørgensen, Carl-Frederik Bevort, Joshua Gudnitz en ex-geletruidrager Anders Foldager doken nog eens een halve minuut onder de tijd van de Belgen en wisten met 28:13 een knaltijd te realiseren. Dit bleek genoeg voor de overwinning, al kwam Frankrijk (28:26) nog redelijk dicht in de buurt. De Belgische selectie moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de derde plaats, Nederland en Australië vervolledigen de top-5.

Bevort gaat nu aan de leiding, gevolgd door zijn landgenoot Dalby. Woensdag staat er een heuvelrit van 149 kilometer op het programma van Aigurande naar Evaux-les-Bains.