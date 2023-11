vrijdag 3 november 2023 om 14:14

Deense continentale ploeg Leopard TOGT stopt ermee

Leopard TOGT stopt als ploeg. Het continentale team uit Denemarken kon geen extra sponsor vinden en voelt zich genoodzaakt om er een punt achter te zetten. In 2023 reden onder meer Nick van der Lijke, Tim Torn Teutenberg en Andreas Stokbro (volgend jaar TDT-Unibet) voor Leopard TOGT.

Leopard TOGT is sinds 2023 gefuseerd met Riwal, maar zelfs die fusie heeft er niet voor kunnen zorgen dat de nodige sponsors gevonden konden worden voor het aankomende jaar. CEO Mogens Tveskov geeft meer uitleg. “We hadden goede hoop om een derde grote sponsor te vinden. We hoopten een Deens-Luxemburgse springplank te worden tussen het continentale en WorldTour-niveau, maar helaas waren er onvoldoende aanknopingspunten om dit te realiseren.”

“Het gebrek aan financiële middelen is de enige reden waarom de ploeg heeft besloten om te stoppen en afscheid te nemen van de wielerwereld”, aldus Tveskov. Manager Markus Zingen vult aan. “Het was natuurlijk niet makkelijk om twee gevestigde teams samen te voegen, maar het is ons gelukt. Vanaf dag een zaten de Deense en Luxemburgse kern op dezelfde golflengte, wat leidde tot het geweldige seizoen dat we hebben gehad. We kunnen stellen dat de fusie een groot succes was, wat de beslissing om de stekker eruit te trekken er niet makkelijker op maakte.”