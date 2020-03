Deense baankoers DBC Driedaagse keert terug in november zaterdag 7 maart 2020 om 12:57

Vorige maand waren Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip in Denemarken nog een klasse apart in de eerste DBC Driedaagse, nu is bekendgemaakt dat het baanevenement over acht maanden nog een keer op de kalender staat. “November is de beste tijd om de sterkste renners aan te trekken.”

De organisator Dansk Bicycle Club (DBC) kreeg veel lof voor de driedaagse baanwedstrijd, die in februari in de Ballerup Super Arena gehouden werd. “Zowel van renners en sponsors als van het publiek. Natuurlijk kan het op meerdere vlakken nog beter en we zouden graag meer publiek op de tribunes hebben. Maar we hebben laten zien dat we een sterke organisatie zijn, die om kan gaan met zulke grote evenementen”, zegt DBC-voorzitter Bjarne Kratholm.

Van 12 tot 14 november wordt de DBC Driedaagse opnieuw gehouden, kort voor de Zesdaagse van Gent (17-22 november) en de Wooning Zesdaagse in Rotterdam (24-29 november). Voor deze data is gekozen met het oog op de ophanden zijnde hervormingen van het baanwielrennen. Zo verhuist het wereldkampioenschap volgend jaar naar oktober en wordt de nieuwe World League gelanceerd, die wordt gehouden van november tot februari.

Toenemende interesse

“Het is altijd onze ambitie geweest om een jaarlijkse driedaagse te houden. We hebben nu gezien dat november de beste tijd is om de sterkste renners aan te trekken”, verklaart Kratholm, die ook hoopt dat de successen van de Deense baanploeg invloed gaan hebben op de evenementen van DBC. “Het baanwielrennen is echt groot nu en als DBS constateren we een toenemende interesse in het beoefenen van en kijken naar de baansport.”