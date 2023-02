Deelnemersveld NK stayeren bekend

Het Sportpaleis Alkmaar is morgenavond (dinsdag 28 februari) opnieuw het decor van het NK stayeren. Op de deelnemerslijst prijken onder andere de namen van wielerprof Etienne van Empel en oud-prof Reinier Honig.

Honig (39) hoopt in Alkmaar zijn tiende Nederlandse titel stayeren te veroveren. De oud-Europees kampioen neemt het op tegen zes andere stayers. De wedstrijd is over 50 kilometer oftewel 200 ronden.

Geduchte concurrentie is te verwachten van Team Corractec-renner Etienne van Empel (29) uit Geldermalsen, de routinier Luuk Jansen (31) inwoner van Spijk en Haarlemmer Serginho Wilshaus (21). De overige aan de start verschijnende stayers zijn Jesper Dijksman (Velserbroek) en de debuterende stayers Sal Meijers (Baarn) en Olav Scholten (Diemen).

Het NK wordt georganiseerd door de Stichting Wielerronde van Oudorp in samenwerking met de Stayerorganisatie Alkmaar. De toegang is gratis.

Deelnemers NK Stayeren 2023

Stayer – Gangmaker

Reinier Honig (Wormerveer) – Jos Pronk (Heerhugowaard)

Etienne van Empel (Geldermalsen) – Christian Kos (Zuid-Scharwoude)

Luuk Jansen (Spijk) – Leo Adegeest (Woerden)

Serginho Wilshaus (Haarlem) – Richard Konijn (Abbekerk)

Jesper Dijksman (Velserbroek) – Christian Bosch (Nootdorp)

Sal Meijers (Baarn) – Roy van Kempen (Alphen aan de Rijn)

Olav Scholten (Diemen) – Jos Raateland (Spaarndam)