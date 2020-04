Deelnemerslijst voor etappe vier van de virtuele Ronde van Zwitserland zaterdag 25 april 2020 om 11:31

Vandaag staat de vierde ronde op het programma van The Digital Swiss 5, de virtuele Ronde van Zwitserland. In de etappe over 36,8 kilometer tussen Oberlangenegg en Langnau overbruggen de renners 444 hoogtemeters. Ook Stefan Küng gaat van start; de Zwitser was donderdag de beste.

De vierde ronde begint vanmiddag om 17.10 uur en is online rechtstreeks te volgen.

AG2R La Mondiale

Silvan Dillier

Dorian Godon

Oliver Naesen

Bahrain McLaren

Grega Bole

Iván García

Jan Tratnik

BORA-hansgrohe

Patrick Gamper

Martin Laas

Lukas Pöstlberger

CCC Team

Greg Van Avermaet

Gijs Van Hoecke

Nathan Van Hooydonck

Deceuninck-Quick-Step

Kasper Asgreen

Tim De Clercq

Zdeněk Štybar

EF Pro Cycling

Sean Bennett

Magnus Cort

Jonas Rutsch

Groupama-FDJ

Bruno Armirail

Matthieu Ladagnous

Tobais Ludvigsson

Israel Start-Up Nation

Alexander Cataford

André Greipel

Guy Niv

Lotto Soudal

Jasper De Buyst

Nikolas Maes

Tosh Van der Sande

Mitchelton-SCOTT

Jack Bauer

Daryl Impey

Christopher Juul-Jensen

Movistar

Gabriel Cullaigh

Johan Jacobs

Nelson Oliveira

NTT Pro Cycling

Edvald Boasson Hagen

Victor Campenaerts

Michael Gogl

Rally

Ryan Anderson

Stephen Bassett

Matteo Dal-Cin

Team INEOS

Ethan Hayter

Luke Rowe

Ben Swift

Team Jumbo-Visma

Tobias Foss

Amund Grøndahl Jansen

Paul Martens

Team Sunweb

Alberto Dainese

Nico Denz

Michael Matthews

Total Direct Energie

Pim Ligthart

Julien Simon

Anthony Turgis

Trek-Segafredo

Will Clarke

Charlie Quarterman

Toms Skujiņš

Nationale ploeg Zwitserland

Michael Albasini

Stefan Küng

Claudio Imhof