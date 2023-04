Deelnemers Scheldeprijs 2023

Overzicht

In het wielerpeloton geldt de Scheldeprijs ook wel de naam van het officieuze WK op de weg voor sprinters. De snelle mannen dalen steevast tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix af naar Nederland (start is in Terneuzen) en België (finish is in Schoten). Tijdens de vorige editie was er voor het eerst in tijden geen massasprint, maar won Alexander Kristoff solo. Dit zijn de deelnemers van de Scheldeprijs 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

UNO-X PRO CYCLING TEAM

TREK-SEGAFREDO

SOUDAL-QUICK-STEP

COFIDIS TEAM

LOTTO DSTNY

TEAM DSM

ALPECIN-DECEUNINCK

BORA-HANSGROHE

INTERMARCHÉ-CIRCUS-WANTY

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

TEAM ARKÉA SAMSIC

TEAM JAYCO ALULA

ISRAEL-PREMIER TECH

BINGOAL WB

BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE

HUMAN POWERED HEALTH

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

TEAM CORRATEC

TEAM FLANDERS-BALOISE

TEAM NOVO NORDISK

BEAT CYCLING CLUB

