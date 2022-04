Deelnemers Ronde van het Baskenland 2022

Het intermezzo tussen – normaal – de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix (dit jaar dus de Amstel Gold Race) is al jaar en dag gevuld met de Ronde van het Baskenland. In het peloton staat deze rittenkoers bekend als een van de allerzwaarste koersen van het seizoen. Dit zijn de deelnemers in 2022.

Startlijst

JUMBO-VISMA

BAHRAIN VICTORIOUS

UAE TEAM EMIRATES

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

MOVISTAR TEAM

INEOS GRENADIERS

COFIDIS

BORA - HANSGROHE

TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO

TOTALENERGIES

INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX

TEAM DSM

CAJA RURAL-SEGUROS RGA

AG2R CITROËN TEAM

ISRAEL-PREMIER TECH

GROUPAMA - FDJ

BURGOS-BH

TREK - SEGAFREDO

EUSKALTEL - EUSKADI

EQUIPO KERN PHARMA

EF EDUCATION - EASY POST

LOTTO SOUDAL

