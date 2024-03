maandag 4 maart 2024 om 04:00

Deelnemers Ronde van Catalonië 2024

Overzicht Klimgeiten opgelet! Zeven etappes lang – van 18 maart tot en met 24 maart 2024 – kunnen zij zich uitleven in de Ronde van Catalonië. Elke dag moet je waakzaam zijn om met de besten mee te gaan over de Catalaanse hellingen. Vorig jaar zagen we een zeer spannende en interresante strijd tussen twee van de beste klassementsrenners ter wereld: Remco Evenepoel en Primož Roglič. Welke klassementsrenners zijn dat dit jaar? Dit zijn de deelnemers van de Ronde van Catalonië 2024.

Dit is een startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

LOTTO DSTNY

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

MOVISTAR TEAM

UAE TEAM EMIRATES

EUSKALTEL-EUSKADI

COFIDIS

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

ALPECIN-DECEUNINCK

SOUDAL-QUICK-STEP

BORA-HANSGROHE

GROUPAMA-FDJ

INTERMARCHÉ-WANTY

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

LIDL-TREK

INEOS GRENADIERS

ISRAEL-PREMIER TECH

EF EDUCATION-EASYPOST

TEAM JAYCO ALULA

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

UNO-X MOBILITY

Dit is een startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.