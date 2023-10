vrijdag 6 oktober 2023 om 06:00

Deelnemers Parijs-Tours 2023

De herfstklassieker Parijs-Tours heeft jarenlang deel uitgemaakt van de vermaarde Wereldbeker en later ook nog een aantal jaar van de ProTour. Maar sinds 2008 is het een 1.HC-wedstrijd, wat nu een 1.Pro-koers is. Vorig jaar won Arnaud Démare deze koers na een sprint, wiens finale is getekend door gravelpaden. Dit zijn de deelnemers van Parijs-Tours 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

ALPECIN-DECEUNINCK

BORA - HANSGROHE

JUMBO-VISMA

INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY

AG2R CITROEN TEAM

CIC U NANTES ATLANTIQUE

EQUIPO KERN PHARMA

ISRAEL - PREMIER TECH

LOTTO DSTNY

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

UNO-X PRO CYCLING TEAM

GO SPORT - ROUBAIX LILLE MEROPOLE

COFIDIS

EF EDUCATION - EASYPOST

GROUPAMA - FDJ

LIDL-TREK

TEAM ARKEA - SAMSIC

TEAM DSM-FIRMENICH

UAE TEAM EMIRATES

BINGOAL WB

TOTALENERGIES

NICE METROPOLE COTE D'AZUR

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.