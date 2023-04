Deelnemers Luik-Bastenaken-Luik 2023

Overzicht

Luik-Bastenaken-Luik is het laatste monument van het voorjaar en ook de afsluiter van het eerste deel van het seizoen. Vorig jaar won Remco Evenepoel La Doyenne, hij demarreerde op de Redoute, reed vervolgens in ze eentje weg bij de rest en kwam na 257 kilometer solo over de finish in Luik. Zal hij dit jaar meer concurrentie krijgen? Dit zijn de deelnemers van Luik-Bastenaken-Luik 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

SOUDAL QUICK-STEP

ALPECIN-DECEUNINCK

LOTTO DSTNY

INEOS GRENADIERS

UAE TEAM EMIRATES

INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY

AG2R CITROEN TEAM

TREK-SEGAFREDO

JUMBO-VISMA

GROUPAMA - FDJ

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

BORA - HANSGROHE

COFIDIS

EF EDUCATION - EASYPOST

MOVISTAR TEAM

TOTALENERGIES

BINGOAL WB

TEAM FLANDERS - BALOISE

UNO-X PRO CYCLING TEAM

ISRAEL - PREMIER TECH

TEAM DSM

