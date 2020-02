Deelnemers Eneco NK Tegenwindfietsen 2020 gaan de strijd aan met monsterstorm Ciara zondag 9 februari 2020 om 14:00

Nederlanders kennen als geen ander de uitdaging die fietsen in de wind met zich meebrengt. De koers op z’n kant zetten en waaierrijden behoren tot ons fiets-DNA. Menig wielerliefhebber kijkt daarom reikhalzend uit naar de komst van monsterstorm Ciara. De echte die-hards zijn dit weekend te vinden in Zeeland, waar het Eneco NK Tegenwindfietsen op het programma staat.

Voor de echte bikkels

Denk je aan Zeeland, dan denk je aan uitgestrekte stranden en gezellige badplaatsen waar het in de zomer prima toeven is. In deze tijd van het jaar kan de kustprovincie echter plotsklaps veranderen in een ware hel voor iedereen die zich met de fiets wil verplaatsen. Terwijl de zuidwesterstorm met windkracht 9 ervoor zorgt dat de golven metershoog tegen de Oosterscheldekering botsen, is recht blijven al een opgave op zich. De bikkels die het aandurven om de Zeeuwse wind te trotseren, wacht een onvergetelijke ervaring.

Met je bakkes vol in de wind

Op de Oosterscheldekering gaan driehonderd deelnemers de uitdaging aan op een stukje Nederland waar de wind regeert. Zij ontvangen een startnummer voor een krachtmeting waarin zij zullen stoempen tot het zwart voor de ogen ziet.

Van jong tot oud, getraind tot ongetraind, allemaal zullen zij zich al snel afvragen waar ze in hemelsnaam aan begonnen zijn. Voorovergebogen over het stuur van een oerdegelijke Gazelle stadsfiets zonder versnellingen, krijgen zij een ware martelgang voorgeschoteld. Een tocht vol ontiegelijk harde windvlagen die het doorzettingsvermogen continu op de proef stelt. Hier een snelle tijd neerzetten, vergt een buitengewoon grote dosis karakter.

Zo ging het er aan toe

Thuisblijvers kunnen hier met Studio Tegenwind meeleven met de steenkapotte deelnemers die het aandurven om te starten in de zwaarste titelstrijd van Nederland. Houd deze plek in de gaten voor video’s uit het oog van de storm.