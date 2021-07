Spanje krijgt groen licht voor olympische wegkoers na positieve coronatest soigneur

Update

De deelname van de Spaanse wielerploeg aan de wegkoers op de Olympische Spelen van Tokio is onzeker geworden nadat een soigneur positief is getest op het coronavirus. De wedstrijd, waar Alejandro Valverde de kopman is bij Spanje, staat voor morgen op de agenda.

Nadat de positieve coronatest van de soigneur bekend werd, gingen de renners van de Spaanse ploeg in isolatie in hun hotelkamers. De renners ondergaan nieuwe tests, die moeten uitwijzen of de ploeg morgen aan de wegwedstrijd kan deelnemen, melden Spaanse media.

Alejandro Valverde is normaal gesproken de kopman van Spanje voor de wegkoers van Tokio. De Movistar-renner gaat op voor zijn vijfde Spelen en wordt omringd door de broers Gorka en Ion Izagirre, Jesús Herrada en Omar Fraile. Ion Izagirre doet ook de individuele tijdrit. (23 juli, 15u35)

Update – Spaanse renners krijgen groen licht

De voorzitter van de Spaanse wielerbond, José Luis López, heeft in het Spaanse radioprogramma Tiempo de Juego laten weten dat de wielerploeg morgen gewoon aan de start kan verschijnen in de olympische wegkoers. Volgens de bondspreses ‘sprongen de renners een gat in de lucht van blijdschap toen zij het nieuws vernamen’. Het is nog ongewis of bondscoach Pascual Momparler de koers kan bijwonen.

Het Spaans Olympisch Comité meldde op social media dat de renners van de nationale ploeg een PCR-test hebben afgelegd en dat de resultaten daarvan negatief zijn, en dat zij daarom morgen gewoon van start kunnen gaan. Dit werd even later ook door de Spaanse wielerbond bevestigd. De betreffende soigneur is volgens het coronaprotocol in isolatie gegaan. Bondscoach Momparler is een zogenoemd close contact en moet nieuwe tests afleggen.

🚨 OFICIAL: Debido al positivo del masajista de la @RFECiclismo, Joseba Eguezabal, todos los miembros del equipo nacional se han sometido a una PCR cuyo resultado ha sido NEGATIVO y podrán competir mañana aumentando las medidas sanitarias de protección. pic.twitter.com/xI6LyJfEVj — Comité Olímpico Español (@COE_es) July 23, 2021