Deceuninck-QuickStep met titelverdedigers en Jakobsen in openingsweekend woensdag 26 februari 2020 om 12:11

Deceuninck-QuickStep heeft haar ploeg voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne vrijgegeven. Bob Jungels en Zdenek Stybar, die vorig jaar ieder een koers wonnen in het openingsweekend, zijn opnieuw van de partij. Belgen Iljo Keisse en Yves Lampaert komen eveneens beide dagen in actie. Nederlands kampioen Fabio Jakobsen rijdt enkel Kuurne-Brussel-Kuurne.

Stybar soleerde vorig jaar naar de zege in de Omloop. Jungels pakte een dag later eveneens uit met een winnende solo in Kuurne-Brussel-Kuurne. De twee zullen beide dagen in actie komen. Ook Kasper Asgreen en de Belgen Iljo Keisse en Yves Lampaert zullen twee achtereenvolgende dagen koersen. Florian Sénéchal en Tim Declercq komen enkel in de Omloop in actie. Zij worden een dag later vervangen door Jakobsen en zijn nieuwe sprintloods Bert Van Lerberghe.

In een perspraatje op de site van de Belgische WorldTour-ploeg onderstreept ploegleider Wilfried Peeters het belang van het openingsweekend. “We zullen met een goede ploeg aan de start staan. Zaterdag beschikken we over meerdere opties, waaronder Styby, de winnaar van vorig jaar. Fabio komt er zondag bij en hij heeft in Portugal bewezen goed in vorm te zijn.”

Selectie Deceuninck-QuickStep voor Omloop Het Nieuwsblad

Kasper Asgreen

Tim Declercq

Bob Jungels

Iljo Keisse

Yves Lampaert

Florian Sénéchal

Zdenek Stybar

Selectie Deceuninck-QuickStep voor Kuurne-Brussel-Kuurne

Kasper Asgreen

Bert Van Lerberghe

Fabio Jakobsen

Bob Jungels

Iljo Keisse

Yves Lampaert

Zdenek Stybar