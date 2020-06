Deceuninck-Quick Step wil verder met Lampaert, Jungels, Keisse en Devenyns zaterdag 6 juni 2020 om 12:15

Deceuninck-Quick Step lijkt in 2021 voor het merendeel uit dezelfde renners te gaan bestaan als dit seizoen. Alleen Yves Lampaert, Bob Jungels en dertigers Dries Devenyns en Iljo Keisse hebben een aflopend contract, maar de ploeg wil hen het liefst aan boord houden.

Iljo Keisse is met zijn 37 jaar de oudste van het viertal en het langst verbonden aan Deceuninck-Quick Step. Momenteel is hij bezig aan zijn elfde seizoen bij de ploeg van manager Patrick Lefevere. Dries Devenyns, in februari winnaar van de Cadel Evans Great Ocean Road Race, wordt in juli 37 jaar en rijdt zijn negende seizoen bij de ploeg. Yves Lampaert (29) en Bob Jungels (27) zijn respectievelijk zes en vijf jaar in dienst bij het team.

“Ik zal open kaart spelen: never change a winning team”, schrijft Lefevere in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad. “Dus het liefst wil ik ze alle vier houden. En dan zonder in hun portemonnee te zitten. Ook Keisse en Devenyns zullen voor één jaar aan dezelfde voorwaarden kunnen verlengen. Iljo is nog een oldskool coureur die het zonder makelaar doet. Volgende week op ons trainingskamp in Kaster neem ik hem apart om te praten.”

Met Lampaert is er al contact geweest, laat Lefevre weten. En met Jungels is er voorlopig alleen informeel gesproken via financieel manager Geert Coeman, die de vader van de Luxemburger kent. “De kaarten liggen voor allebei hetzelfde: ze willen graag blijven, wij willen hen graag houden. Maar het zijn goede coureurs, voor wie een groot bod kan komen van een andere ploeg. Gaan we daarin mee of niet, dat is altijd de vraag.”