Deceuninck-Quick-Step mikt op Bennett en Almeida in UAE Tour

Deceuninck-Quick-Step heeft de selectie voor de aankomende UAE Tour gepresenteerd. De Belgische WorldTour-ploeg hoopt in de WorldTour-rittenkoers op succes met sprinter Sam Bennett en klimmer João Almeida. Beide kopmannen maken hun eerste wedstrijdkilometers van het seizoen.

De sprinttrein van Bennett bestaat uit Shane Archbold, Iljo Keisse en Michael Mørkøv. Zij mogen zich waarschijnlijk opmaken voor vier massasprints. “Je moet altijd wachten op je eerste wedstrijd om te kijken hoe je conditie is, dus zondag kan niet vroeg genoeg komen”, vertelt de Ierse sprinter. “Er komen genoeg sprintkansen en ik hoop het goed te doen.”

Twee etappes kennen een aankomst bergop in de Verenigde Arabische Emiraten. Almeida, die vorig jaar furore maakte in de Giro d’Italia, kan rekenen op steun van Mattia Cattaneo en Fausto Masnada. “Het voelt goed om eindelijk aan mijn seizoen te binnen”, vertelt Almeida. “Ik ben benieuwd naar het ontdekken van de UAE Tour. Ik weet niet hoe het met mijn vorm is, dat weet je nooit na de winter. Dat zullen we dag per dag bekijken.”

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor de UAE Tour 2021 (21-27 februari)

João Almeida

Shane Archbold

Sam Bennett

Mattia Cattaneo

Fausto Masnada

Michael Mørkøv

Iljo Keisse