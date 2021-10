Deceuninck-Quick-Step met sterrenensemble naar Parijs-Roubaix

Deceuninck-Quick-Step is in de breedte wellicht de sterkste ploeg in Parijs-Roubaix. Dat mogen we wel concluderen na de bekendmaking van de selectie voor de Noord-Franse klassieker. Met Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Zdeněk Štybar mikt de Belgische formatie zeker niet op één kopman.

De Deense hardrijder Asgreen was een van de hoofdrolspelers van het afgelopen voorjaar (met winst in de E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen) en kan zich in de lijst renners fietsen die de dubbel Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wisten te winnen. Lampaert was al eens derde in 2019 en droomt nadrukkelijk van de zege. Hij werd zelfs met de camera gevolgd voor een eigen minidocumentaire over de kasseiklassieker.

En dan is er nog Zdeněk Štybar, die al tweemaal tweede was in Roubaix (in 2015 en 2017) en van zijn zeven deelnames alleen in 2016 niet in de top-10 eindigde. Ook dit jaar mogen we de Tsjech weer opschrijven voor een goede eindklassering. Štybar eindigde namelijk als zevende op het WK in Vlaanderen, waar hij een goede indruk maakte. Ook de rappe Fransman Sénéchal, die in de vorm van zijn leven verkeert, is een gevaarlijke klant voor de overwinning.

Davide Ballerini kende dan weer een ongelukkig wereldkampioenschap en de winnaar van Omloop Het Nieuwsblad zal dus uit zijn op eerherstel. Tim Declercq en Bert Van Lerberghe zullen dan weer het nodige vuile werk moeten opknappen tijdens de eerste koersuren, al zijn deze renners wellicht ook in staat om al vroeg mee te schuiven met een gevaarlijke ontsnapping.

“We zijn blij dat Parijs-Roubaix eindelijk weer op het programma staat. Het wordt een interessante editie, want het weer kan een belangrijke factor gaan spelen. Voor het eerst in bijna twintig jaar wordt er mogelijk regen verwacht tijdens de koers. Dat gaat het scenario compleet veranderen. We hebben een sterke ploeg en kunnen verschillende kaarten uitspelen”, aldus ploegleider Tom Steels, in 1999 zelf derde in Parijs-Roubaix.

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor Parijs-Roubaix (zondag 3 oktober)

Kasper Asgreen

Davide Ballerini

Tim Declercq

Yves Lampaert

Bert Van Lerberghe

Florian Sénéchal

Zdeněk Štybar

