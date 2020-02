Deceuninck-Quick Step met Evenepoel en Jakobsen naar Volta ao Algarve zaterdag 15 februari 2020 om 13:10

Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen zijn namens Deceuninck-Quick Step de vooruitgeschoven pionnen in de Volta ao Algarve. Beide renners hebben hun seizoensstart niet gemist en hopen hun goede lijn te kunnen doortrekken naar de Portugese ronde.

Evenepoel schreef twee weken geleden de Vuelta a San Juan op zijn naam door de individuele tijdrit naar Punta Negra te winnen en vervolgens stand te houden in de waaieretappe naar Alto Colorado. “Remco treft hier een parcours dat hem goed moet liggen, maar ook veeleisend is”, blikt ploegleider Tom Steels van Deceuninck-Quick Step vooruit. “De technische tijdrit op de slotdag wordt een belangrijke test voor Remco, die hopelijk een goed klassement kan rijden.”

Jakobsen beleefde zijn seizoensdebuut in de Ronde van Valencia, waar hij een etappe won en tweemaal tweede werd. Steels: “Fabio kan opnieuw rekenen op Davide Ballerini in de lead-out, maar ook op Florian Sénéchal die hier zijn eerste wedstrijd rijdt. João Almeida en Tim Declercq moeten de koers controleren.” Yves Lampaert is de zevende en laatste naam in het team; ook voor hem is de tijdrit een belangrijke test. Vorig jaar was hij nog derde in de rit tegen de klok.

De Volta ao Algarve staat op de kalender voor 19 tot en met 23 februari.

Selectie Deceuninck-Quick Step voor de Volta ao Algarve 2020

João Almeida

Davide Ballerini

Tim Declercq

Remco Evenepoel

Fabio Jakobsen

Yves Lampaert

Florian Sénéchal