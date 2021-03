Deceuninck-Quick-Step met Cavendish en Vansevenant in Coppi e Bartali

Deceuninck-Quick-Step wil het zegetotaal in de Internationale Wielerweek van Coppi en Bartali aankomende week nog maar eens verder opkrikken. Met Mauri Vansevenant en Mark Cavendish aan de start kan het Belgische WorldTour-team op meerdere vlakken meedoen om de knikkers.

De twee kopmannen kunnen verder rekenen op Shane Archbold, Ian Garrison en Mikkel Frølich Honoré. Die laatste naam droeg vorig jaar al een dag de leiderstrui na een zege in de ploegentijdrit. Zijn ploeggenoot Andrea Bagioli nam de leiderstrui na een nieuwe zege een dag later over.

De Internationale Wielerweek van Coppi en Bartali kan in 2021 rekenen op een sterk deelnemersveld. Liefst negen WorldTour-teams, waaronder ook Jumbo-Visma, hebben hun deelname aan de Italiaanse 2.1-koers toegezegd. Dinsdag gaat de wedstrijd van start.

Deceuninck-Quick-Step voor Internationale Wielerweek van Coppi en Bartali

Mark Cavendish

Mauri Vansevenant

Shane Archbold

Ian Garrison

Mikkel Frølich Honoré