Deceuninck-Quick-Step legt Pieter Serry (32) langer vast

Pieter Serry heeft zijn aflopende contract bij Deceuninck-Quick-Step met nog eens twee seizoenen. De 32-jarige Belg is al jaren een trouwe knecht binnen de ploeg van Patrick Lefevere. “Pieter werkt altijd hard en geeft alles om de doelstellingen van de ploeg te verwezenlijken”, aldus Lefevere over de contractverlenging van Serry.

Serry, die zijn carrière begon bij Topsport Vlaanderen, koerst al sinds 2013 voor wat nu Deceuninck-Quick-Step heet. De laatste jaren cijfert de Belg zich volledig weg voor zijn kopmannen en dat wordt binnen de ploeg geapprecieerd. “Het is echt super bijzonder, ik werk nu al bijna tien jaar met min of meer dezelfde mensen. Dat is heel erg fijn”, reageert Serry na het zetten van zijn handtekening. “Op een gegeven moment voelt alles zo natuurlijk, als een tweede familie.”

Waardering

“Als je al zo lang samen reist en wedstrijden betwist, creëer je een speciale band met alle mensen om je heen. Ik was in het eerste jaar erg nerveus omdat alles nieuw was, maar nu voel ik me hier helemaal op mijn plek. Het doet me ook veel dat ik deel uitmaak van een winnende ploeg. Ik ben zelf geen winnaar, maar ik help andere renners wel aan overwinningen. Ik voel daar veel waardering voor. Ik hoop de ploeg de komende seizoenen nog verder te helpen.”

Teambaas Lefevere heeft lovende woorden over voor Serry. “We weten waar hij toe in staat is en we waarderen hem heel erg binnen de ‘Wolfpack’. Tijdens zijn eerste jaren heeft Pieter veel ervaring opgedaan en nu helpt hij andere jonge renners binnen de ploeg. Hij zorgt met zijn glimlach altijd voor een leuke sfeer, wat ook zeer belangrijk is voor een winnende ploeg. We weten dat we nog twee jaar op hem kunnen rekenen.”