Deceuninck-Quick-Step klaar voor Openingsweekend

Deceuninck-Quick-Step heeft zijn huiswerk klaar voor het Vlaams Openingsweekend. In Omloop Het Nieuwsblad rekent de ploeg op onder anderen wereldkampioen Julian Alaphilippe en Zdeněk Štybar, in Kuurne-Brussel-Kuurne heeft het team met Kasper Asgreen de titelverdediger aan het vertrek.

Alaphilippe keert voor de eerste keer sinds de Ronde van Vlaanderen, afgelopen jaar, terug op de kasseien. In Omloop Het Nieuwsblad maakt hij zijn debuut. Naast de Fransman staat ook Zdeněk Štybar, de winnaar in 2019, aan de start, net als Kasper Asgreen, Davide Ballerini, Tim Declercq, nummer twee van vorig jaar Yves Lampaert en Florian Sénéchal. In Kuurne-Brussel-Kuurne mag Asgreen vervolgens zijn titel proberen te verdedigen. Net als Asgreen zijn Lampaert en Štybar een dag later opnieuw erbij. Steels, Van Lerberghe, Hodeg en Steimle maken de selectie compleet.

“Het is eindelijk weer tijd voor het Openingsweekend, waar renners en fans zó van houden. We kijken er allemaal erg naar uit”, laat ploegleider Tom Steels weten. “Julian kan nog eens laten zien waartoe hij op de Vlaamse wegen in staat is, na de Ronde van Vlaanderen afgelopen jaar. Het wordt geweldig om hem zo’n prestigieuze wedstrijd als de Omloop in de regenboogtrui te zien rijden. Ook zijn we benieuwd om Davide Ballerini, die het seizoen in de Tour de La Provence zo goed is begonnen, weer in actie te zien.”

Eigenlijk zou Ballerini vorig jaar zijn kasseiendebuut voor Deceuninck-Quick-Step al maken. “Maar door het vreemde seizoen moesten we dat uitstellen naar dit jaar. Štybar is een oud-winnaar van de Omloop, terwijl Kasper vorig jaar in Kuurne een sterk nummer opvoerde. Zowel Yves, die vorig jaar weer sterk was op de kasseien, Florian, Tim, van wie we gewend zijn dat hij voor de ploeg hard op kop sleurt, Alvaro, Jannik, Stijn als Bert geeft ons veel opties en stootkracht voor komend weekend. We gaan er met veel vertrouwen en motivatie naartoe.”

Deceuninck-Quick-Step voor Omloop Het Nieuwsblad 2021

Julian Alaphilippe

Kasper Asgreen

Davide Ballerini

Tim Declercq

Yves Lampaert

Florian Sénéchal

Zdeněk Štybar

Deceuninck-Quick-Step voor Kuurne-Brussel-Kuurne 2021

Kasper Asgreen

Alvaro Jose Hodeg

Yves Lampaert

Stijn Steels

Jannik Steimle

Zdeněk Štybar

Bert Van Lerberghe