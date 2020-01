Deceuninck-Quick-Step bouwt team rond debutant Bennett in Tour Down Under woensdag 8 januari 2020 om 14:11

Sam Bennett maakt zijn debuut voor Deceuninck-Quick-Step in de Tour Down Under. De blauwe brigade heeft de Ierse nieuwkomer als kopman voor de Australische rittenkoers aangewezen en gaat met hem op jacht naar dagsucces.

Met drie van de zes ritten die waarschijnlijk op een sprint uitdraaien, liggen er voor sprinter Bennett in Australië meerdere kansen. Hij krijgt daarbij de hulp van zijn vaste lead-out Shane Archbold en de ervaren krachten Iljo Keisse en Deens kampioen Michael Mørkøv. De selectie wordt gecompleteerd door João Almeida, Mattia Cattaneo en Dries Devenyns, die in de laatste twee edities bij de beste tien van het eindklassement finishte. “We denken ook aan een goed resultaat in het algemeen klassement, maar we bekijken het van dag tot dag. We zullen zien hoe het gaat en hoe onze renners omgaan met de hitte”, zegt ploegleider Rik Van Slycke.

Na de Tour Down Under staat de ploeg aan de start van de nieuwe wedstrijd Race Torquay (30 januari) en de Cadel Evans Great Ocean Road Race (2 februari).

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor Tour Down Under (21-26 januari)

João Almeida

Shane Archbold

Sam Bennett

Mattia Cattaneo

Dries Devenyns

Iljo Keisse

Michael Mørkøv