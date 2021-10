Deceuninck-Quick-Step bevestigt komst Ethan Vernon

Teammanager Patrick Lefevere liet eerder in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad al weten dat Ethan Vernon volgend jaar zal uitkomen voor Deceuninck-Quick-Step, maar het is nu ook door de Belgische formatie wereldkundig gemaakt. Het gaat om een tweejarig contract.

Vernon, die in augustus 21 jaar werd, reed zowel op de baan als op de weg al mooie uitslagen bij elkaar. Zo werd hij vorig jaar tweede op de Kilometer en vijfde in de puntenkoers tijdens het EK baanwielrennen in Plovdiv en mocht hij met de Britse ploeg mee naar de Olympische Spelen van Tokio. Dit voorjaar eindigde hij met de Britse wegploeg tiende in de Trofeo Alcudia, onderdeel van de Challenge Mallorca.

Toekomst als sprinter

Na de Spelen won hij een etappe in de Tour de l’Avenir in een sprint. Daarna reed hij de Tour of Britain, voordat hij zevende werd tijdens het WK tijdrijden voor beloften in Vlaanderen. Dit is Lefevere niet ontgaan en dus mag de jonge Brit zich vanaf komend seizoen bewijzen bij Deceuninck-Quick-Step. “De ploeg heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van jonge renners. Ik had dan ook geen betere plek kunnen verzinnen om mijn profcarrière te beginnen”, aldus Vernon.

“Binnen de ploeg weet men ook heel erg veel van sprinten, en daar wil ik me in specialiseren. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan en zoveel mogelijk te leren.” Ook Lefevere is tevreden met zijn nieuwste aanwinst. “We hadden Ethan deze zomer al op het oog. We wisten dat meerdere ploegen in de race waren voor zijn handtekening, we zijn dus heel erg blij dat hij nu deel uitmaakt van onze ploeg. Hij heeft in de U23-categorie al laten zien dat hij snel is en goed kan tijdrijden.”