vrijdag 15 maart 2024 om 11:39

Deceptie voor Nederlandse teamsprinters bij Nations Cup Hongkong

De Nederlandse baanwielrenners zijn al jaren nagenoeg onklopbaar op de teamsprint, maar werden vrijdag verrassend vroeg uitgeschakeld tijdens de Nations Cup van Hongkong. Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Daan Kool werden negende in de kwalificatie.

De beste acht teams plaatsten zich voor de eerste ronde. De vroege uitschakeling van het Nederlandse team in de Nations Cup mag toch wel worden bestempeld als een daverende verrassing. De Nederlandse baansprinters zijn namelijk regerend olympisch- en wereldkampioen op dit onderdeel. Twee maanden geleden veroverde de teamsprinters nog hun zevende Europese titel.

Zieke Lavreysen moet afhaken

Harrie Lavreysen kwam niet in actie tijdens de kwalificatie. De baanlegende uit Luyksgestel – een zeer belangrijke schakel in de sprinttrein – zou in Hongkong ziek zijn geworden. Het verhaal gaat dat hij een voedselvergiftiging heeft opgelopen. Hij werd in de kwalificatie vervangen door de 22-jarige Kool.

Australië, de voornaamste concurrent van het Nederlands sprinttrio voor de komende Olympische Spelen in Parijs, ging als nummer 1 door in de kwalificatie.