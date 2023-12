zaterdag 2 december 2023 om 09:20

Decathlon AG2R wil degradatie uit WorldTour absoluut vermijden: “Moeten tactisch anders koersen”

Decathlon AG2R La Mondiale wil na 2025 absoluut niet degraderen tot ProTeam. De Franse ploeg sloot 2024 pas als 17e af op de UCI-ranking, waardoor het in de gevarenzone zit. Komend seizoen moet het beter, zo kregen renners Oliver Naesen en Stan Dewulf te horen. Bij Sporza doen ze hun relaas.

Decathlon-AG2R heeft nog twee jaar om haar positie in de hoogste regionen van de sport te behouden, want pas in 2026 degraderen de ploegen die zich niet bij de beste achttien teams in het UCI-klassement hebben genesteld. “De punten bleven afgelopen seizoen wat uit”, zegt Oliver Naesen tegen Sporza. “Elke week kregen we op onze boterham dat het beter moest en dat de punten van vitaal belang zijn. Ze zijn er enorm mee bezig.”

Volgens Stan Dewulf zijn vooral de sponsors de motor van die zorgen. “Voor hen is het het belangrijk dat we punten pakken, onze WorldTour-status behouden en zo de Tour de France kunnen rijden.”

Andere tactiek

Daarom zal de ploeg volgens Dewulf anders moeten koersen. “We zullen in de koers soms tactische beslissingen moeten nemen die contradictorisch zijn met waar het in wielrennen net om gaat. In WorldTour-klassiekers zullen we niet op één paard wedden. De tactiek zal zijn om met twee mannetjes in de finale te geraken en zo dicht mogelijk te eindigen voor de punten.”

Dat kan soms vreemde situaties met zich meebrengen. “Wat als je met vijf man weg bent en er rijdt niemand mee? Moet jij dan toch de motor spelen om 4e of 5e te eindigen en met zekerheid punten te scoren? Of mag je het tactisch spelen en laat je dan een groep van 25 renners terugkeren met het risico dat je dan verder eindigt. Het zijn vraagstukken die de ploegleiders zullen moeten oplossen.”